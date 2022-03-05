Жители Харькова утверждают, что войска РФ пошли в наступление

Жители Харькова сообщили украинским журналистам, что на город началось наступление частей российской армии

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по их данным, звучат разрывы, интернет и освещение работают с перебоями.

Сообщается также об атаке артиллерии РФ по военному городку нацгвардии Украины, расположенной в городе.

«У нас, по ходу, обещанное наступление России началось – бахает не переставая, инет начал тупить и свет моргает», – сказал один из жителей.

Между тем восточное оперативно-территориальное объединение нацгвардии Украины сообщает о гибели «военных в результате бомбардировки военного городка 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии в Харькове». Сообщается о четырёх погибших. Однако по сведеням российских источников, жертв среди украинских националистов намного больше.

Симферополь, Валентин Карамазов

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