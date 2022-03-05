Блинкен встретился с Кулебой на границе с Польшей и приказал продолжать войну

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на границе Польши и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Блинкен пообещал Кулебе поставки дополнительного оружия «для обороны Украины», новые санкции против России и произнёс много ободряющих слов.

По его мнению, Украина состоялась «как независимое государство».

«Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украина не существует как независимое государство. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное», – заявил Блинкен.

Напомним, что в городах Украины националистические батальоны не дают «украинскому народу», о стойкости которого рассуждает Блинкен, выйти к российским войскам, чтобы спастись от войны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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