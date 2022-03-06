«Время играет, к сожалению, против нас» – киевский политолог заговорил о конце Украины

Затягивание спецоперации РФ на Украине играет не против России, а против существования «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

По его словам, срыв посевной грозит беспрецедентым ростом цен на продовольствие во всём мире и одновременно уничтожением аграрной Украины. Компенсировать потери нечем, так как промышленности в «Незалежной» уже не осталось.

«Время играет, к сожалению, против нас. По причине «аграрности» нашей экономики после деиндустриализации, зависимости экспорта от недр и импорта по рыночной цене энергоносителей. Блокирование экспорта и рост (из-за войны) цен на энергоносители уничтожает экономику. Срыв посевной будет означать голод.

Если война продлится более месяца, то при любых раскладах в мире к лету будет кризис продовольствия, и цена взлетит до небес (ибо Россия под санкциями, а Украина в войне). Также в мире будет сильнейший рост цен на энергоносители...

Рынки труда в странах ЕС не смогут переварить такой наплыв беженцев из Украины и многим заробитчанам будет трудно. Скорее всего, они будут перемещаться вглубь запада или даже на другие континенты», – прогнозирует политолог.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»