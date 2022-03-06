«Это невозможно!»: диверсантомания нанесла жесточайший удар по грузопотоку на Западной Украине

Отряды так называемой народной территориальной обороны Западной Украины затерроризировали водителей пассажирского и грузового транспорта, движущегося в сторону ЕС и обратно. «Бойцы» украинского «Фольксштурма» обустроили блокпосты в каждом населённом пунтке вдоль трасс и взимают дань с каждой машины, угрожая пассажирам и водителям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о транспортном коллапсе на западных границах сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он призвал местные власти угомонить тероборону. Однако, по словам экспертов, не исключено, что власть имущие сами «крышуют» массовые поборы.

«Невозможно, когда люди и грузы едут 100 км по 12 часов!.. Местная самооборона практически парализовала движение по областным дорогам, проявляя излишнее рвение при досмотре транспорта, что создало проблему на уровне государства. Офис президента призывает навести порядок на дорогах!

Когда наши грузопотоки движутся 40 км по 4,5 часа – это уже государственная проблема. Пожалуйста, самоорганизуйтесь там на местах! Надеюсь, главы областных администраций и территориальных громад возьмут на себя решение этих вопросов», – взывает Арестович.

Симферополь, Валентин Карамазов

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