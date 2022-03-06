Украина готовится к полной потере выхода к морю

Украина в ближайшее время потеряет выходы к своему морскому побережью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Совбеза Украины Алексей Данилов.

По его словам, «враг» окружает главные города, связывая украинские войска, а основную операцию разворачивает на юге.

«Стратегически важными остаются города: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы… Основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления. Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра (Днепропетровска – прим. «НД»)», – рассуждает Данилов.

При этом, по традиции украинских националистов, осознавая безнадёжность положения, он продолжил убеждать украинцев «в скорой победе».

«Не лезьте – убьем!.. Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счёт набежал на век вперед!», – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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