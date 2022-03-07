«Сдаваться будем красиво»: остатки украинской армии переоденут в натовскую форму

Вооружённые силы Украины сильно пообносились в боях с российской армией. Киев договорился с НАТО о срочной переброске в «Незалежную» уже пошитого обмундирования, которое направлялось в страны альянса.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Кроме прочего, по его словам, на Украине ждут шлемы, бронежилеты и вооружения, часть из которого якобы станет «сюрпризом» для ВС РФ.
«Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс. Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов. Мы «перехватываем» у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Главное – чтобы было удобно бить врага», – приводит слова Резникова «ПолитНавигатор».
«Не приняли в НАТО, так хоть сдаваться будем красиво – в натовской форме», – иронизируют некоторые украинские комментаторы.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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