Правительство ФРГ хочет победить Россию постепенно, замучив её долгосрочными санкциями. Если сейчас отменить импорт российской нефти, угля и газа, то Германия уже через три недели потеряет свою экономику и не сможет больше давить на Москву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили министры финансов и иностранных дел Германии.

«Мы должны быть в состоянии удерживать санкции в течение долгого времени... Бесполезно, если через три недели мы обнаружим, что электроэнергии в Германии осталось всего на несколько дней, и поэтому мы должны отменить эти санкции... Мы готовы заплатить очень, очень высокую экономическую цену, но если завтра в Германии или в Европе погаснет свет, это не остановит танки», – пояснила позицию Берлина глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF.

Симферополь, Валентин Карамазов

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