В Севастополе отменили практически все ковидные ограничения

В Севастополе отменили практически все коронавирусные ограничения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно изменениям, внесенным в указ губернатора №14-УГ «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности», сняты требования по ограничению заполняемости театров и кинотеатров, помещений, где проводятся спортивные мероприятия и экскурсии.

Отменено и требование о переводе 50% сотрудников на удаленную работу.

Осталась рекомендательная норма по соблюдению самоизоляции для беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.

Севастополь, Лиана Макоба

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