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Среда, 9 марта 2022, 09:44 мск

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В Севастополе отменили практически все ковидные ограничения

В Севастополе отменили практически все коронавирусные ограничения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно изменениям, внесенным в указ губернатора №14-УГ «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности», сняты требования по ограничению заполняемости театров и кинотеатров, помещений, где проводятся спортивные мероприятия и экскурсии.
Отменено и требование о переводе 50% сотрудников на удаленную работу.
Осталась рекомендательная норма по соблюдению самоизоляции для беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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