В Крыму снова будет морозно и снежно

В Крыму снова холодает и ожидается сильный снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня вечером и в течение 10 марта в южных, центральных, восточных районах и в горах Крыма ожидаются очень сильный снег, отложение мокрого снега, гололедица.

Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, при порывах будет достигать 25 метров в секунду.

Симферополь, Лиана Макоба

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