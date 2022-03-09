В Крыму снова будет морозно и снежно

В Крыму снова холодает и ожидается сильный снег.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня вечером и в течение 10 марта в южных, центральных, восточных районах и в горах Крыма ожидаются очень сильный снег, отложение мокрого снега, гололедица.
Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, при порывах будет достигать 25 метров в секунду.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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