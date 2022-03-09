Реальный курс гривны 100 за доллар, экономика упала на 60% – украинские экономисты

Боевые действия катастрофически сказались на финансово-экономической ситуации на Украине, которая была и так худшей в Европе накануне спецоперации РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорят украинские эксперты в области экономики.

Так, курс гривны к доллару искусственно поддерживается Нацбанком Украины на уровне 30 гривен за доллар, однако реальное соотношение сейчас, примерно, 100 к 1.

«Экономика полностью перешла на военные рельсы. Бюджетные расходы идут только на оборону и защищенные статьи (зарплаты бюджетникам, пособия и пенсии). Нацбанк зафиксировал курс доллара, чтобы цены на критический импорт, в частности лекарства и топлива, не улетели в космос. В 2014-2015 году Украина потеряла до 30% ВВП, при этом гривна обесценилась втрое. То есть, в этот раз, если бы НБУ не фиксировал курс, обвал был бы пропорциональным», – рассказал руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин и добавил, что на восстановление экономики понадобятся сотни миллиардов долларов.

При этом ряд экономистов уверены, что украинская экономика сжалась не 30%, а на 50% и даже 60%.

«Мы пытаемся держать нашу финансовую систему под контролем, но наши предварительные подсчеты свидетельствуют, что наш суточный ВВП составляет лишь половину нормального, который был в мирных условиях», – заявил в интервью Bloomberg заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук.

Комментаторы отмечают, что после интервью Николайчука прошла уже неделя, поэтому падение ВВП может составлять все 60%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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