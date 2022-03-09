В Севастополе ограничили продажу товаров в одни руки

В Севастополе торговые сети установили ограничения на продажу товаров в одни руки.

Как пояснили РИА «Новый День» в правительстве города, на это пришлось пойти из-за перекупщиков, которые сначала сметают ходовой товар с полок магазинов, а потом перепродают его с огромной наценкой.

В правительстве утверждают, что торговые сети обеспечены запасами базовых продуктов питания, товаров для детей и непродовольственных товаров (сахар, гречневая крупа, другие крупы, мука, макаронные изделия, соль, туалетная бумага, детские подгузники и др.) по социальным ценам; закупка и доставка товаров осуществляется регулярно, дефицита не ожидается.

Вместе с тем, горожане жалуются, что в магазинах нет сахара и гречки, а там, где сахар есть, цена на него завышена.

Севастополь, Олег Яковенко

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