Зеленскому не надо суетиться, всё идёт по плану РФ – Захарова

Спецоперация РФ направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а также на защиту граждан ДНР и ЛНР.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, оккупация «Незалежной» и свержение действующей власти в планы Москвы не входит.
«Цели специальной военной операции – защита граждан ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории, в её задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение её государственности, ни свержение её власти», – сказала Мария Захарова и добавила, что спецоперация РФ идёт строго по плану.
Симферополь, Валентин Карамазов
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