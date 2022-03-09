«Специфическое и неадекватное» – Захарова о поведении Зеленского

Серьёзно воспринимать громкие политические заявления украинского президента не представляется возможным, так как его полная несамостоятельность и зависимость от США усугубляется странным поведением и «специфическим состоянием».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Зеленского о том, что Киев готов обсуждать статус Крыма, а затем о том, что «украинский статус Крыма» не обсуждается.

«Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает – это всё говорит о том, что просто нет возможности серьёзно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», – отметила она.

То же самое касается и других высших должностных лиц, представляющих украинскую власть.

«Опираться на интервью, заявления, комментарии в социальных сетях невозможно, если мы говорим об украинской стороне. Это и в лучшие времена никогда не являлось ориентиром на их позицию», – заключила Захарова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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