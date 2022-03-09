В России возобновляют программу туристического кешбэка: купить тур с возвратом части средств можно с 15 марта и до 1 мая.

Как уже сообщал «Новый День», пятый этап продаж путешествий по России в рамках туристического кешбэка стартовал18 января 2022 года и должен был закончиться 12 апреля.

Однако программу завершили к 1 марта, так как выделенные на кешбэк деньги закончились: за поездки, приобретенные на 12 млрд рублей, туристам (около 700 тысяч человек) вернули 2,5 млрд.

И теперь программу снова возобновили: приобрести тур, включая круизы, можно с 15 марта до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента старта продаж и до 1 июля.

Условия программы не изменились: вернуть можно 20% стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей) при условии путешествия по России и оплаты поездки картой «Мир». Деньги должны вернуться в течение 5 дней.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»