В России возобновляют программу туристического кешбэка: купить тур с возвратом части средств можно с 15 марта и до 1 мая.
Как уже сообщал «Новый День», пятый этап продаж путешествий по России в рамках туристического кешбэка стартовал18 января 2022 года и должен был закончиться 12 апреля.
Однако программу завершили к 1 марта, так как выделенные на кешбэк деньги закончились: за поездки, приобретенные на 12 млрд рублей, туристам (около 700 тысяч человек) вернули 2,5 млрд.
И теперь программу снова возобновили: приобрести тур, включая круизы, можно с 15 марта до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента старта продаж и до 1 июля.
Условия программы не изменились: вернуть можно 20% стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей) при условии путешествия по России и оплаты поездки картой «Мир». Деньги должны вернуться в течение 5 дней.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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