Крым заваливает снегом

Южный берег Крыма завалило снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снегопад начался вчера днем, и уже к вечеру буквально замело трассу Ялта – Севастополь. В Алуште к 23 часам высота снежного покрова достигла 14 сантиметров, причем сугробы «подросли» в 2 раза буквально за час.

В Севастополе тоже замело дороги: со снегом боролись с помощью реагентов. В Ялте с дорогами оказалось сложнее: горожане запечатлели как по улицам, поднимающимся к Южнобережному шоссе с трудом движутся машины, включая «скорую помощь».

Сегодня утром из-за ситуации на дорогах в городе изменили схему движения общественного транспорта.

Осадки продолжаются. Сейчас в зоне циклона находится север полуострова, ЮБК, горный Крым и предгорная часть, а также Керченский полуостров. К полудню снег с дождем могут накрыть весь Крым.

Ялта, Лиана Макоба

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