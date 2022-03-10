В Крыму собираются восстановить железнодорожное сообщение с Украиной

В Крыму собираются возобновить полноценное железнодорожное сообщение с Украиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже заявлено о восстановлении железнодорожной ветки в районе Армянска – на границе Крыма и Херсонской области, разобранной 8 лет назад украинскими националистами.

Первый поезд – из Мелитополя в Армянск – прибыл вечером 8 марта. На нем из зоны спецоперации эвакуировали 248 человек, включая 38 детей.

После завершения спецоперации движение пассажирских поездов может быть организовано в регулярном режиме.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»