В Крыму собираются восстановить железнодорожное сообщение с Украиной

В Крыму собираются возобновить полноценное железнодорожное сообщение с Украиной.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже заявлено о восстановлении железнодорожной ветки в районе Армянска – на границе Крыма и Херсонской области, разобранной 8 лет назад украинскими националистами.
Первый поезд – из Мелитополя в Армянск – прибыл вечером 8 марта. На нем из зоны спецоперации эвакуировали 248 человек, включая 38 детей.
После завершения спецоперации движение пассажирских поездов может быть организовано в регулярном режиме.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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