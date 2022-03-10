Вслед за обильными снегопадами крымчан подстерегает новая напасть

Вслед за обильными осадками крымчан и туристов подстерегает новая напасть.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РК, в ближайшие два дня в Крымских горах повышена опасность схода лавин.

«В данных условиях высока вероятность дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автомобильного транспорта на горных дорогах и перевалах», – подчеркнули в ведомстве. И рекомендовали воздержаться от походов и поездок в горы, а также через Ангарский, Грушевский перевалы.

Напомним, в связи с лавиноопасностью дорогу на Ай-Петри закрыли до 1 апреля. Однако, судя по соцсетям, люди как-то умудряются попадать на плато.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»