Глава МАГАТЭ срочно вылетел в Турцию, чтобы обсудить с Лавровым и Кулебой состояние ядерных объектов на Украине

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал пост в Твиттере с борта самолёта, который направляется в Турцию, где прошла встреча министров иностранных дел России и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Гросси обеспокоен последними новостями вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС.

«Я сейчас на пути в Анталию (Турция), чтобы обсудить вопросы безопасности атомных электростанций и других ядерных объектов Украины», – написал он.

Напомним, что Запорожская АЭС в данный момент работает в нормальном режиме под охраной Росгвардии. Что касается Чернобыльской АЭС, то она обесточена украинскими нацбатами, повредившими ЛЭП и подстанцию, обеспечивавших электроснабжение станции.

Сейчас саркофаг АЭС, который требует постоянного охлаждения, подключён к дизель-генераторам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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