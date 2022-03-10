В Крыму можно будет возродить овощеводство и существенно расширить плодоводство и виноградарство

Открытие Северо-Крымского канала позволит возродить на полуострове овощеводство, а плодоводство и виноградарство сможет вернуться в те районы, из которых они ушли из-за недостатка воды для орошения. Об этом заявил заведующий кафедрой плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Олег Замета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня перед Россией открывается возможность создания рынка отечественной техники для садоводства, считает ученый.

«Для качественного развития отраслей плодоводства, овощеводства и виноградарства необходимо наладить производство собственного посадочного материала, отечественной специализированной техники и вспомогательных материалов, а также развить гибридное семеноводство овощных культур. Современное сельское хозяйство развивается в сторону адаптивности технологий. Для виноградарства и плодоводства это автохтонность и производство продукции с геозащищёнными марками», – отметил Замета.

Стоимость зарубежных энергоносителей и материалов, из которых конструируются сельхозмашины, сейчас очень высока, что приводит к убыточности само производство фруктовой, овощной и виноградарской продукции.

«Если бы их производили в России, в первую очередь, для обеспечения собственного производства, себестоимость отечественных продуктов питания моментально могла бы продвинуть их на захват зарубежных рынков. Не использовать такие возможности в данный момент – нерационально. Конечно, это требует большого труда и ресурсов», – добавил эксперт.

По его словам, главная задача государства сейчас – быстро среагировать на сложившиеся обстоятельства и наверстать откат сельскохозяйственной отрасли, случившийся ранее.

Симферополь, Лиана Макоба

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