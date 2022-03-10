В Крыму решили устроить вооруженную «заварушку» в научных целях

В Крымском федеральном университете решили имитировать военные действия для изучения особенностей социального поведения человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, в КФУ создается Центр комплексного исследования социального поведения, целью которого является снижение рисков агрессивных антисоциальных актов и ранняя диагностика социальной напряженности в сфере межкультурных и межконфессиональных отношений.

По словам директора Таврической академии Крымского федерального университета Сергея Елькина, центр будет включать лабораторию экспериментальной психологии и психофизиологии. Экспериментальной площадкой для анализа поведения станет лазертаг – военно-тактическая игра нового поколения с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.

Напомним, лучевые имитаторы в качестве учебных средств для проведения занятий по тактической и огневой подготовке подразделений Вооружённых сил США были разработаны еще в начале 60-х годов прошлого века.

В СССР лазерная система стрелковой подготовки на базе АКМ начала использоваться в 1973 году. В 1977 году американец Джордж Картер III (Марк Твен III), впечатлившись фильмом «Звёздные войны», придумал игру «Photon». Именно его идея легла в основу всех нынешних коммерческих лазертагов как в плане стиля проведения, так и в плане концепции игры.

Сегодня армейские системы имитации стрельбы и поражения выпускают в США и странах НАТО, где они являются основным средством профильного обучения военнослужащих. Свои разработки, включая танковые модификации, есть в России и Белоруссии.

«Мы хотим установить особенности когнитивных процессов участников под влиянием командной игры, провести анализ вербальных и невербальных характеристик коммуникаций, определить компоненты асоциального и просоциального поведения, – пояснил Сергей Елькин. – В будущем это позволит создать цифровой профиль социальной напряженности различных групп населения».

Первый лазертаг в рамках эксперимента состоялся 6 марта: в игре приняли участие студенты разных структурных подразделений вуза, а также курсанты Военного учебного центра КФУ.

Симферополь, Лиана Макоба

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