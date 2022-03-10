Кулеба потребовал от России частичной демилитаризации Украины

Россия должна немедленно «демилитаризовать» ядерные и газоперекачивающие станции на Украине и не пытаться взять под контроль другие объекты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с Сергеем Лавровым.

Он также уверяет, что Украина «не намерена разрабатывать ядерное оружие».

«Россия должна демилитаризовать ядерные объекты, которые сейчас пытается контролировать и отказаться от таких намерений. Так же, как и объектов газовой инфраструктуры», – потребовал Кулеба.

Напомним, глава МАГАТЭ срочно вылетел в Турцию, чтобы обсудить с Лавровым и Кулебой состояние ядерных объектов на Украине. Он обеспокоен последними новостями вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Как известно, Запорожская АЭС в данный момент работает в нормальном режиме под охраной Росгвардии. Что касается Чернобыльской АЭС, то она обесточена украинскими нацбатами, повредившими ЛЭП и подстанцию, обеспечивавших электроснабжение станции.

Сейчас саркофаг АЭС, который требует постоянного охлаждения, подключён к дизель-генераторам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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