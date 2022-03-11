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Пятница, 11 марта 2022, 09:20 мск

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В Севастополе резко упала выявляемость коронавируса

В Севастополе резко сократилась выявляемость коронавируса: если 9 марта было зафиксировано 189 новых случаев, то 10 марта – всего 80.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число госпитализированных при этом выросло с 28 до 34 в сутки. Подросла и смертность: в среду умерли 5 человек, в четверг – 7.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 78 тысяч 983 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 180 горожан.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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