В Крыму зафиксирован резкий скачок заболеваемости ковидом

В Крыму за сутки зарегистрировано 953 новых случая коронавирусной инфекции – это на 26% больше, чем накануне.
Напомним, очередной рост заболеваемости фиксируется в РК с 5 марта, но таких резких скачков в течение минувшей недели не было. Выросло и число госпитализированных – 107 против 63 9 марта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки от инфекции умерли 6 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 169 тысяч 435 зараженных, жертвами ковида стали 4 тысячи 964 крымчанина.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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