российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 марта 2022, 12:27 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму закрыли пещерные города – для безопасности

Пещерные города Крыма закрыли для туристов. Сделано это по соображениям безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Бахчисарайского музея-заповедника, временно закрыты для посещения пещерные комплексы Чуфут-Кале, Качи-Кальон, Мангуп-Кале, Эски-Кермен. Запрет будет действовать до установления благоприятной погоды.

Напомним, в Крыму несколько дней идет снег и холодно. Например, сегодня температура выше ноля не ожидается.

Бахчисарай, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Туризм,