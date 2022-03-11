В Крыму закрыли пещерные города – для безопасности

Пещерные города Крыма закрыли для туристов. Сделано это по соображениям безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Бахчисарайского музея-заповедника, временно закрыты для посещения пещерные комплексы Чуфут-Кале, Качи-Кальон, Мангуп-Кале, Эски-Кермен. Запрет будет действовать до установления благоприятной погоды.

Напомним, в Крыму несколько дней идет снег и холодно. Например, сегодня температура выше ноля не ожидается.

Бахчисарай, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»