Зима отказывается покидать Крым: снег на полуострове будет идти до конца недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в течение всего дня и в ночь на субботу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Возможны туманы. На дорогах будет скользко – гололедица.

В горах сохраняется угроза схода снежных лавин.

Ночью температура воздуха будет опускаться до -10 градусов, днем в субботу – до +4, воскресенье – не выше 0.

Существенного потепления до конца марта в Крыму ждать не стоит: согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в течение ближайшего месяца воздух будет прогреваться максимум до +11, при этом возможно возвращение морозов.

Симферополь, Лиана Макоба

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