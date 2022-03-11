В Крыму захватили заложника и угрожали устроить взрыв в гостинице

В одной из гостиниц Евпатории захватили заложника и угрожали устроить взрыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по Крыму и Севастополю, сегодня утром, в 8:20, на номер 112 поступил звонок от неизвестного, заявившего, что «хочет увидеть начальника отдела полиции».

«В случае невыполнения его требований грозился «всё взорвать». Установлено, что звонивший находится в одной из гостиниц Евпатории, расположенной в пятиэтажном доме на улице имени 60-тилетия ВЛКСМ. Прибывшие на место сотрудники спецслужб обнаружили, что преступник забаррикадировался в одном из гостиничных номеров, удерживая при этом в заложниках женщину и угрожая взорвать здание», – рассказали в ведомстве.

Жителей дома эвакуировали, здание оцепили. В ходе переговоров преступник потребовал предоставить ему машину, чтобы он мог беспрепятственно уехать вместе с заложницей.

Автомобиль был предоставлен, при попытке сесть в него мужчину задержали. 24-летний житель Евпатории оказался в состоянии сильного наркотического опьянения.

24-летняя заложница не пострадала. Взрывчатых веществ в здании не обнаружено.

Евпатория, Олег Яковенко

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