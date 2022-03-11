Спецслужбы задержали группу подростков, терроризировавших учебные заведения нескольких стран

Спецслужбы задержали группу «минеров», терроризировавших учебные заведения нескольких стран.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре общественных связей ФСБ, сотрудники ведомства совместно с министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации во взаимодействии с KГБ Республики Белоруссия задержаны восемь участников интернет-сообщества возрастом от 13 лет до 21 года.

Группа, в которую входили жители РФ и РБ, с декабря 2021 года периодически рассылали анонимные электронные письма о якобы заминированных социальных объектах.

По версии МВД, руководили группой два 16-летних подростка из Московской области и Витебской области Белоруссии. Они создали Telegram-канал, в котором за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов на территории России, Белоруссии и других государств. В этом же канале они публиковали отчеты о выполненной «работе».

«За несколько месяцев они нанесли существенный материальный ущерб, связанный с привлечением оперативных служб и временной остановкой работы объектов», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего в течение 3 месяцев подростки разослали более 80 заведомо ложных сообщений о терактах. Только в России спецслужбам пришлось проверить более 800 учебных заведений, эвакуировать около 10 тысяч человек.

Например, в различных городах Крыма несколько раз в текущем году приходилось отменять занятия сразу во всех школах из-за массово поступающих сообщений о минировании.

В отношении задержанных возбуждены уголовные по части 2 статьи 207 УК России (заведомо ложное сообщение о теракте).

Москва, Олег Яковенко

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