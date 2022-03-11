Генсек НАТО заговорил о вреде санкций и отсутствии обещаний принимать Украину в альянс

НАТО никогда не говорило о неизбежности членства Украины в альянсе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, он признал, что антироссийские санкции сильно ударят по Западу.

«Никто не хочет этих санкций, они имеют влияние на всех...

Мы никогда не утверждали, что членство Украины – неизбежность и вопрос ближайшего будущего», – сказал он.

«Война НАТО с Россией приведёт к большим жертвам», – отметил Столтенберг в интервью CNN Türk и добавил, что Киев якобы может сам сопротивляться, так как инструкторы НАТО обучили «десятки тысяч солдат Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

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