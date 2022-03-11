Власти Крыма определились с новым главой республиканской столицы

Власти Крыма определились с новым главой администрации Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», формально конкурс еще не завершен, но кто займет кресло градоначальника, уже понятно.

Напомним, к конкурсу были допущены 19 человек. В финал вышли министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев и директор ООО «Соцветие Алвита» Виталий Ратковский. По словам премьер-министра РК Юрия Гоцанюка, они набрали соответственно 79% и 65%.

Теперь обе кандидатуры будут представлены депутатам городского совета Симферополя для формального выбора.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»