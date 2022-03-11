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Пятница, 11 марта 2022, 18:04 мск

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Маниакальное упорство Зеленского сведёт его в могилу – военкор

Фото: администрация Зеленского

Президент украины не хочет трезво взглянуть на действительность и признать полное поражение. Такое поведение закончится для него самым печальным образом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в блоге написал российский военкор Александр Сладков.

По его мнению, упорное нежелание Зеленского договариваться с Россией и готовность жертвовать своими гражданами может вынудить ближайших к нему людей решить вопрос кардинально, чтобы спасти свои жизни и страну.

«Мое мнение – этот человек не хочет прекратить войну. Это очень нехороший признак, лично для самого Владимира Александровича. Это его следующая глобальная ошибка после фатальных заявлений о возобновлении статуса ядерной державы», – отмечает Сладков.

«Продуктивные переговоры могут случиться уже без физического наличия Владимира Зеленского... Когда силовики, которых попытаются заставить массово умирать, но не сдаваться, сделают выбор в сторону договора с Россией о сохранении страны», – заключил Сладков.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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