Наступающая армия ЛНР обнаружила свежие массовые захоронения мирных жителей в Попасном

В ходе сегодняшнего наступления на силы украинской армии бойцы ЛНР обнаружили в селе Попасное свежие ямы с расстрелянными мирными гражданами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР старшего лейтенанта Ивана Филипоненко.

«Подразделениями Народной милиции продолжается операция по освобождению территории Луганской Народной Республики. На освобожденных территориях нашими подразделениями регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности – находившегося на временно оккупированных Киевом территориях.

Так, в ходе наступления на Попаснянском направлении, подразделениями Народной милиции были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны.

Отмечаем, что военные преступления не имеют срока давности, все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание. Прятаться больше некуда!», – заявил Филипоненко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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