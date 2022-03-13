В Германии приказали отключить дорожные видеокамеры на автобанах

Жители Германии сообщают, что власти приказали обслуживающим компаниям отключить веб-камеры на автобанах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказали граждане ФРГ, давно переехавшие из СНГ.

По их словам, эта мера введена для того, чтобы скрыть перемещения военной техники на восточную границу НАТО.

«У нас на автобане отключили онлайн вебкамеры. Сообщение об этом пришло от Управления дорожного хозяйства земли Нижняя Саксония...

Не хотят транслировать переброску военной техники. А как иначе понимать формулировку: «По причине настоящего развития событий в Европе решено отключить камеры на неопределенный срок?» – приводит слова своего источника в Ганновере издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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