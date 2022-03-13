Пророссийские активисты в освобождённых городах Украины пребывают в неопределённости

Пророссийски настроенные жители Украины и антифашистский актив пока не проявляют себя на освобождённых территориях, так как не знают, что Россия намерена делать дальше. Они боятся, что будут сразу же уничтожены вернувшимися нацистами, как только армия РФ уйдёт, решив, что выполнила свою задачу по демилитаризации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил донецкий политолог Кирилл Черкашин.

По его словам, противники киевского режима запуганы и подавлены жесточайшими восьмилетними репрессиями.

«Большинство людей ещё боится выражать свою точку зрения. Они ещё не знают, что будет дальше. Из-за этой неопределённости они боятся высказываться против украинского государства», – приводит слова Черкашина издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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