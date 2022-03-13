Под Киевом ликвидирован известный белорусский нацист вместе со своим отрядом

Главарь белорусского национального «Батальона Кастуся Калиновского» с позывным «Тур» был уничтожен под Киевом в бою с российским спецназом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские и белорусские националистические сайты.

Белорусский национальный батальон с 2014 года участвовал в боях против Донбасса, а сегодня попал в засаду, устроенную российскими военными. Большинство боевиков батальона было ликвидировано. Спастись удалось единицам.

«Тур был замкомандира группы, когда его отряд попал в засаду. Он погиб, прикрывая отход своих братьев», – заявили нацисты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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