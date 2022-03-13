ЕС «на пределе возможностей» в борьбе с Россией – Боррель

Евросоюз действует на пределе возможностей, чтобы помочь Киеву вооружениями и финансами, а также введением новых санкций против РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, сделать больше уже предпринятых усилий, а тем более согласиться на установление бесполётной зоны над Украиной – ЕС не в состоянии.

Ввведение запрета на полёты российских боевых самолётов в украинском небе неизбежно приведёт к Третьей мировой войне, к чему Евросоюз совершенно не готов.

Кроме того, Боррель призвал не ждать немедленного эффекта от введённых санкций, поэтому трудно ожидать, что наступление российской армии прекратится в обозримой перспективе.

Вместе с тем он пообещал, что «в будущем» санкции ослабят экономику России и «дорого обойдутся» Москве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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