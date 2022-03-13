Кадыров призвал украинцев не превращать себя в «одноразовых солдат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обращением к украинцам и призвал их не записываться добровольцами в ряды территориальной обороны.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил у себя в соцсетях.
По его словам, их участие в теробороне не изменит ход операции и приведёт лишь к бессмысленной гибели.
«Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами», – отметил Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что «уже скоро» наступит мирная жизнь, а семьям тех, кто сейчас обрекает себя на бессмысленную гибель, понадобятся в хозяйстве «мужские руки».
Симферополь, Валентин Карамазов
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