Кадыров призвал украинцев не превращать себя в «одноразовых солдат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обращением к украинцам и призвал их не записываться добровольцами в ряды территориальной обороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил у себя в соцсетях.

По его словам, их участие в теробороне не изменит ход операции и приведёт лишь к бессмысленной гибели.

«Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами», – отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что «уже скоро» наступит мирная жизнь, а семьям тех, кто сейчас обрекает себя на бессмысленную гибель, понадобятся в хозяйстве «мужские руки».

Симферополь, Валентин Карамазов

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