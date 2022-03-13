Дестабилизация ЕС: Европу захлестнула волна из миллионов украинских беженцев

Киевский режим не позволяет гражданам из окружённых российской армией городов эвакуироваться в Россию, коридоры открываются только в западную сторону. Между тем, в ЕС уже перебрались более двух с половиной миллионов беженцев из «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные Верховного комиссариата Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

По мнению некоторых экспертов, Киев, отказываясь прекратить сопротивление, специально способствует исходу максимального количества граждан из страны в ЕС, действуя по указке из Вашингтона и Лондона.

«Управляемые киевским режимом потоки беженцев направляются в страны ЕС. Ранее мы сообщали о скрытых замыслах заокеанских кураторов Киева создать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать обстановку в Европе. В Польше уже заявляют о невозможности принимать беженцев из Украины», – пишет автор телеграм-канала Colonelсassad.

Симферополь, Валентин Карамазов

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