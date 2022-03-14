В порту Бердянска обнаружен крымский сейнер в плачевном состоянии

Крымский сейнер «Норд» обнаружен в порту Бердянска в плачевном состоянии.

Как уже сообщал «Новый День», рыболовецкое судно «Норд», принадлежащее «Рыболовецкому колхозу им. Первого мая», с десятью керчанами на борту было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

«Норд» арестовали и отбуксировали в Бердянск. Двое рыбаков сумели бежать и окольными путями вернулись в Крым. Семерых членов экипажа «Норда» обменяли на рыбаков с украинского рыболовного судна «ЯМК-0041» (экипаж – пять человек, порт приписки – Очаков), которые были задержаны в мае того же года вблизи крымского мыса Тарханкут за браконьерство. Капитан «Норда» Владимир Горбенко позже тоже как-то оказался в Керчи. То есть домой вернулись все, но остались без работы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал тогда, что рыбколхозу будет куплен другой сейнер, аналогичный утраченному. Ожидание растянулось на 2,5 года. В итоге рыбколхоз купил новое судно самостоятельно, заплатив за него единственный оставшийся у организации миллион. Реконструкцию судна оценили еще в 54 млн, рыбаки обратились в правительство России с просьбой предоставить субсидии на дооснащение и переоборудование судна по программе лизинга на 5 лет.

Все это время их «Норд» ржавел в порту Бердянска. В ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля, Бердянск, как и все украинское побережье Азовского моря, перешло под контроль вооруженных сил России. В порту, помимо военных кораблей, обнаружился и «Норд». Судно полностью разграблено – украинцы с него сняли все, что можно было унести, корпус покрылся ржавчиной.

Подлежит ли оно восстановлению, должны оценить эксперты. Власти Крыма инициативу по возвращению судна пока не озвучивали.

Бердянск, Олег Яковенко

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