Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором. Об этом сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер РК Георгий Мурадов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках спецоперации под контроль российских войск взята автомобильная дорога от границы Крыма до Мариуполя.

«Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем – металлургическим центром Приазовья и промышленным регионом Донбасса, – цитирует Мурадова РИА «Новости». – В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку хозяйственных грузов от Евпатории через Мариуполь к Донецку».

Пока идет спецоперация на Украине, автомагистраль может использоваться для поставок гуманитарных грузов в освобожденные районы ДНР.

Симферополь, Оле Яковенко

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