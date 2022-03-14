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Понедельник, 14 марта 2022, 09:35 мск

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В Севастополе снова начался рост заболеваемости ковидом

В Севастополе после резкого снижения выявялемости ковида снова начался рост заболеваемости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 марта было зафиксировано 80 новых случаев – в 2 раза меньше, чем накануне. Однако на следующий день выявляемость подскочила до 220,в субботу, 12 марта, заболели 253 человека, вчера – 277.

Смертность от инфекции с начала марта колеблется в пределах 5 – 7 летальных исходов в сутки.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 79 тысяч 733 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 198 горожан.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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