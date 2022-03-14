В Крыму школьник угнал грузовик из любви к рыбе

В Симферополе задержали подростка, угнавшего грузовик.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, 26-летний симферополец вечером припарковал грузовик возле ангара на улице Васильева, но почему-то не запер кабину.

Этим воспользовался девятиклассник одной из симферопольских школ. Парень решил сгонять на рыбалку: он умудрился завести грузовик и отправился домой за рыболовной снастью. Попасть на рыбалку подростку не удалось: его задержала полиция.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Школьник находится под подпиской о невыезде.

Симферополь, Олег Яковенко

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