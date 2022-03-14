В Севастополе арестовали директора ГБУ «Дирекция капитального строительства»

В Севастополе арестовали директора государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства»: его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, между дирекцией и коммерческой фирмой был заключен госконтракт на поставку, сборку и расстановку мебели для детского сада по улице Симонок. В декабре минувшего года директор ГБУ, несмотря на то, что детский сад не был введен в эксплуатацию и, соответственно, не был готов к приему мебели, поручил подчиненным внести в акт приема-передачи товара информацию об исполнении фирмой условий госконтракта и оплатить невыполненные работы.

Поступившие по контракту деньги директор фирмы потратил на собственные нужды. Ущерб, нанесенный бюджету Севастополя, оценили в сумму более 1,4 млн рублей, что является особо крупным размером.

Директору ГБУ города Севастополя «Дирекция капитального строительства» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и служебном подлоге (п.«в» ч.3 ст.286, ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении директора фирмы-поставщика, жителя Белгородской области, уже рассматривается в суде: предприниматель обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Севастополь, Олег Яковенко

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