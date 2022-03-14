Россия выдвинула Украине территориальный ультиматум на переговорах

Украина полностью потеряет юг страны, если в ближайшие дни не подпишет рамочный договор о признании Крыма и ЛДНР. С таким предупреждением выступила российская делегация на переговорах с Киевом в Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом о ссылкой на свои источники в команде Зеленского пишет близкий к администрации украинского президента телеграм-канал «Резидент».

По словам собеседника, Кремлю надоели затяжки переговорного процесса Украиной.

«Российская делегация снова предупредила Офис Президента, что если мы не подпишем рамочный договор о признании ЛДНР и Крыма, то потеряем Юг страны. Кремль явно становится раздражённым от переговорного процесса и начинает угрожать нам потерей новых территорий», – сообщает источник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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