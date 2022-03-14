В Крыму организовали подпольный цех в администрации поселения

В Симферопольском районе в здании администрации Трудовского сельского поселения обнаружили подпольный мебельный цех. Об этом сообщили в комитете по противодействию коррупции РК.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», не знать о соседях чиновники не могли, однако договор с индивидуальным предпринимателем, организовавшим производство, никто не заключал, и деньги от использования муниципального имущества в бюджет не поступали.
Комитет передал материалы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании виновных.
Симферополь, Олег Яковенко
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