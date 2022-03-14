Седьмая голова: в Симферополе выбрали нового градоначальника

Новым мэром Симферополя – седьмым с весны 2014 года – ожидаемо стал теперь уже бывший министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев. Сегодня за него проголосовали 29 депутатов симферопольского горсовета, это оказалось достаточно, чтобы принять решение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае текущего года Афанасьеву исполнится 40 лет. Карьеру он начинал как юрист, потом поработал в судах различного уровня, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым, 4 года побыл заместителем министра труда и социальной защиты РК.

В августе 2019 года был назначен врио, а с 1 ноября 2019 стал главой администрации города Саки, но не продержался в этой должности и полгода: то ли мэр из него получился не очень, то ли у главы Крыма Сергея Аксенова на тот момент совсем не осталось людей, но уже 4 февраля 2020 года Афанасьев возглавил министерство внутренней политики, информации и связи РК.

Впрочем, идеолога крымского правительства из него тоже не вышло: в отличие от своих предшественников, Афанасьев не только не влиял на информационную повестку, но даже не пытался нивелировать потоки негатива, то и дело возникающие в СМИ в связи с наболевшими проблемами республики. А периодически его вообще теряли: министр мог неделями не проявляться в информационном поле и объявлялся только по праздникам:

«Михаил Афанасьев не умеет вести социальные сети, Сергей Зырянов был, мягко говоря, очень активным, где-то даже очень, а у Михаила Афанасьева на первом плане Саки, потом министерство, а личная страница – когда «праздник» там и напишет поздравление. И то, пишет уж точно не он! – констатировал в августе 2020 года telegram-канал «ЧКХ». – Михаилу Сергеевичу стоило бы взять пример с предыдущего министра, как вести социальные сети, он как ни как целый министр информации и связи!»

В итоге в октябре того же года крымский министр оказался в числе аутсайдеров ответственных за внутреннюю политику в регионах. Прошел еще год, но в вверенной ему сфере мало что изменилось.

И вот теперь он возглавит крымскую столицу. В некотором роде его можно назвать преемником Елены Проценко, так как и в короткую бытность главой Саки, и в двухлетней роли министра уделял особое внимание рынкам (сакским). Правда, сотрудники этих рынков отчего-то были ему не рады. Возможно, с симферопольцами ему повезет больше.

Афанасьева относят к «клану Шеряко», в который входят министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко (шурин новоиспеченного главы Симферополя), глава администрации Саки Александр Овдиенко (тесть Афанасьева) и еще ряд персонажей крымской политики и экономики, приходящихся выше перечисленными свояками и родственниками.

Одни инсайдеры утверждают, что «клан Шеряко» контролирует вице-премьер РК Елена Романовская, другие отдают пальму первенства вице-премьеру РК и по совместительству министру финансов Ирине Кивико.

Симферополь, Олег Яковенко

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