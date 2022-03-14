Все оставшиеся в строю раненые ВС РФ пожелали вернуться на Украину и завершить спецоперацию

Военнослужащие РФ, получившие ранения на Украине и прошедшие полную реабилитацию, хотят вернуться и продолжить участие в спецоперации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в министерстве обороны РФ.

Сообщается, что общая численность уже выписанных из госпиталей российских военных составляет 1,4 тысячи человек. Сейчас они переведены на реабилитацию.

«Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной операции после полного выздоровления», – говорится в заявлении военного ведомства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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