Все оставшиеся в строю раненые ВС РФ пожелали вернуться на Украину и завершить спецоперацию

Военнослужащие РФ, получившие ранения на Украине и прошедшие полную реабилитацию, хотят вернуться и продолжить участие в спецоперации.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в министерстве обороны РФ.
Сообщается, что общая численность уже выписанных из госпиталей российских военных составляет 1,4 тысячи человек. Сейчас они переведены на реабилитацию.
«Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной операции после полного выздоровления», – говорится в заявлении военного ведомства.
Симферополь, Валентин Карамазов
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