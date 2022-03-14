Все, что нажито непосильным трудом: киевляне пытались тайно вывезти в Европу миллионы долларов и ювелирку

Семья беженцев из Киева пыталась провезти через несколько стран более полутора миллионов долларов, крупную суму в евро и предметы роскоши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семейная пара на личном автомобиле благополучно выбралась из Украины, пересекла Молдавию, но в минувшую субботу на пункте пропуска «Албица» (недалеко от румынского города Яссы) возникли проблемы. Пограничная полиция обратила внимание на слишком нервных беженцев и решила провести полный досмотр автомобиля.

«В багажнике автомобиля были обнаружены 9 часов разных марок, ювелирные украшения, 24 сумки люксовых брендов, а также незадекларированные суммы в иностранной валюте: более 1,6 млн долларов и более 50 тыс евро», – сообщили в Пограничной полиции города Яссы.

Деньги и ценности изъяли, а беженцев задержали. На допросе они заявили, что в такой спешке эвакуировались из Киева, что перепутали багаж.

Ранее сообщалось, что в Молдавии у украинской пенсионерки отобрали деньги и продукты питания на общую сумму свыше 150 тысяч евро.

Киев, Платон Ефимчук

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