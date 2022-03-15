Самое крупное водохранилище Крыма заполнено почти на 95% – об этом сообщили в департаменте городского хозяйства правительства Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимальный объем Чернореченского водохранилища составляет 64,2 млн кубометров. Не сегодняшний день запасы воды составляют 60 млн 857 тыс кубов.

В департаменте городского хозяйства заявляют, что накопленные запасы гарантируют стабильное водоснабжение города до конца 2023 года. Отметим, если исходить из официальных данных: эксплуатационные запасы водохранилища составляют 44,3 млн кубов, суточное потребление города – 130 тыс, то воды хватит примерно на год.

Ранее сообщалось, что под завязку наполнились все три водохранилища естественного стока, питающие Симферополь и его пригороды: впервые за 5 лет пришлось сбрасывать воду по руслам рек, чтобы уберечь от разрушения дамбы.

Севастополь, Лиана Макоба

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