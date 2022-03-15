В Крыму отменяют масочный режим

В Крыму собираются отменить масочный режим. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК отмечено резкое сокращение заболеваемости ковидом: за минувшие сутки выявлено 422 новых случая – это на 36% меньше, чем накануне.

В целом, ситуацию назвать стабильной сложно: выявляемость то растет, то сокращается. Тем не менее, власти РК постепенно отменяют введенные в связи с эпидемией коронавируса ограничения. На сегодняшний день в действии остались требования носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, но и от них скоро откажутся.

«Масочный режим на этой неделе в Крыму будет снят. Окончательно», – сообщил Аксенов Предполагается, что соответствующее распоряжение будет подписано завтра.

Симферополь, Лиана Макоба

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