Крымчане критикуют власть за «возню» с ценами на продукты

В Крыму ожидается большое поступление продуктов для сдерживания цен. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регион должны поступить 2 тысячи тонн сахара, 600 тонн риса, 150 тонн гречки. «Координация поставок осуществляется для всех муниципальных образований и торговых сетей», – сообщил Аксенов.

И добавил, что на сайтах министерства промышленной политики и министерства сельского хозяйства РК размещены рекомендованные цены на товары, отталкиваясь от которых можно делать выводы обо всех колебаниях стоимости продуктов.

«К сожалению, существующие ранее системы мониторинга продемонстрировали низкий уровень КПД, в связи с этим разрабатывается новая технология мониторинга цен, основанная на личном участии задействованных лиц и персональной ответственности, – очередной раз сообщил глава РК. – Всего в список включено 32 позиции. Планируется, что проверка цен будет проходить раз в неделю, по итогам которой будут вводиться корректировки и приниматься необходимые решения для выправления ситуации».

Крымчане считают, что процесс слишком затянулся: «Надоел мониторинг, пора бы к их сдерживанию приступить». «Что-то вы всё сидите, совещаетесь, а толку нет! Пора б от слов к делу переходить». «Вчера в Судаке сахар продавался оптом 5 кг. Стоимость которого за кг – 97 руб 18 коп». «Начинайте уже работать. Проверять. Регулировать. А не бла-бла», – комментируют жители РК пост Аксенова в соцсетях.



Симферополь, Лиана Макоба

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